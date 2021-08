Cartagena, Soledad, Barranquilla y Guaviare también tienen problemas en sus PAE

La Contraloría expuso que, luego de hacer visitas a más de cinco centros educativos en Guaviare, encontró problemas con su Programa de Alimentación Escolar.

Allí expuso que hay inconvenientes en la entrega de las raciones calientes, que los menajes son incompletos y los refrigeradores no están acondicionados para usarse en los colegios. De esta manera, el ente de fiscalización aseguró que el departamento no está preparado para cumplirle a los niños.

Allí el contralor delegado para el posconflicto, Juan Carlos Gualdrón, dijo: “hemos encontrado tres preocupaciones fundamentales: la primera, no está preparado el departamento para la entrega de las raciones calientes en los colegios, hemos encontrado que, si bien hay avances en la infraestructura de las cocinas y los comedores, no hay un adelanto importante porque no se encuentran ni los menajes completos para la entrega de la comida caliente a los niños, pero tampoco hemos encontrado que los refrigeradores que son a 220 puedan utilizarse porque toda la energía de los colegios es a 110; hemos también encontrado que algunas de las infraestructuras las han realizado y se han pagado con recursos de regalías a los cuales se les va a hacer seguimiento por parte de la Contraloría. No más conejo al PAE”.

En cuanto a los programas de Soledad y Barranquilla en el Atlántico, el organismo de Control expuso su preocupación por el menaje o material de las cocinas ya que llevan mucho tiempo sin usarse, de esta manera en varios puntos al tratar de usar sus neveras y congeladores, estos electrodomésticos presentaron fallas al ser reconectados, lo cual es grave ya que de ellos depende tener los alimentos frescos y en buen estado para los niños.

En esta región del país quien habló fue el contralor delegado para el Sector Justicia, Sebastián Montoya, quien dijo “uno de los aspectos que preocupa a la Contraloría es la situación del menaje de muchas de estas cocinas, hemos encontrado circunstancias tanto en cocinas que son de colegios en Soledad como acá en Barranquilla, donde este lleva mucho tiempo sin ser utilizado”.

“Se ha visto el deterioro con el tiempo y especialmente el tema con los electrodomésticos como las neveras y congeladores, hemos encontrado que después de dos años de no uso la reconexión de estos electrodomésticos generan fallas y esperamos que este sea un tema que vaya a resolver el Distrito”, agregó.

En cuanto a lo que ocurre en Cartagena, donde se evidenció con imágenes que se le está dando fruta en mal estado a los niños en la Institución Educativa La Gaviota, Ricardo Escobar, uno de los padres, quien es representante al Consejo Directivo por parte de padres de familia, manifestó “aquí con el tema del PAE hemos tenido algunas inconformidades con lo que tiene que ver con las raciones. Anteriormente que era preparado en casa, hay muchos padres que están inconformes por los productos que estaban dando, por lo menos las arvejas en el tema de la Costa y ahora con esta nueva entrega que se llama RI, que creo es refrigerio industrializado”.

“Estamos viendo que las frutas que se están entregando no cumplen con la calidad, están en mal estado. Banano, mangos dañados, totalmente podridos. Incluso, el gramaje de las harinas tampoco cumple con lo que está contratado con el Distrito, con el Gobierno Nacional”, añadió Escobar.

Estos nuevos puntos a hacer seguimiento por parte del organismo de control, se suman a otras regiones donde ya se hizo la revisión al PAE sin que la pasaran, cómo ha sido el caso de Buenaventura, Santa Marta, Quindío, Yopal.