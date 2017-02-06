Cauca: investigan balacera que dejó un muerto y tres heridos en Timbío

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación investigan los hechos violentos registrados en la Finca de Las Veraneras, en la vereda Altos de San José, jurisdicción del municipio de Timbío, al sur del Cauca, que dejaron un muerto y tres heridos.

Información de las autoridades indica que la situación se registró en la tarde de este domingo cuando a ese lugar llegaron en un vehículo varios sujetos que, según los propietarios de la finca, pretendían hurtar en la residencia.

Allí se desató una balacera entre los presuntos delincuentes y los propietarios del establecimiento, dejando como resultado tres personas heridas que fueron trasladados a hospitales de Popayán.

Posteriormente, cuando las autoridades verificaron la zona encontraron en el barrio Brisas de Belén, en la vía a Sotará, el vehículo en el que presuntamente viajaban los delincuentes, en cuyo interior fue encontrado el cuerpo sin vida de Luis Calos Llantén Imbachí de 46 años de edad.

Tras la inspección correspondiente, la Policía estableció que se trataba de un sujeto conocido con el alias de Lucho, quien registra antecedentes judiciales por presunto hurto a residencias y porte ilegal de armas. En el carro también fueron encontrados 3.500 gramos de base de coca, avaluados en 9 millones de pesos.

El personero del municipio, Víctor Daniel Murillo, explicó que en Sotará también fue encontrado un ciudadano herido, quien se cree sería uno de los presuntos delincuentes que llegó a la finca.

El estupefaciente encontrado fue incautado y dejado a disposición de las autoridades competentes. Entre tanto, el automotor fue inmovilizado mientras avanza la investigación correspondiente.