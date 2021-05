Colegios públicos y privados podrán retornar a modelo de alternancia en Tunja

El alcalde de Tunja, Alejandro Fúneme, decretó nuevas medidas restrictivas del primero al 15 de junio por altos contagios de coronavirus y ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo del 97% en la capital boyacense.

Se precisó que el toque de queda será todos los días de lunes a jueves desde la 1 a.m. hasta las 5 a.m. y viernes, sábado y domingo desde las 2 a.m. hasta las 5 a.m.

Con respecto a menores de edad el toque de queda es desde 9 p.m. a 5 a.m. y pico y cédula par e impar para entidades bancarias y financieras.

Con respecto a la alternancia educativa desde el primero de junio, de 38.000 estudiantes de las instituciones oficiales y privadas, 4.000 podrán regresar de manera alterna, a las aulas, cumpliendo los protocolos de bioseguridad.