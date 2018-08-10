Conmoción en Cali por el asesinato de una menor de 13 años
La niña fue atacada con arma blanca por un joven con el que sostenía una relación sentimental.
Una menor de 13 años fue asesinada en la madrugada de este viernes, al parecer, a manos de su exnovio.
De acuerdo con la Policía, la víctima presentaba múltiples heridas con arma blanca.
"El victimario fue a hacerle un reclamo por un celular, pues habían tenido una relación sentimental. Ella ya había terminado con él y el tipo, sin mediar palabra, la agrede", señalo el teniente coronel Ronald Coy, comandante de Distrito 4.
La menor fue llevada a un centro asistencial, pero lamentablemente no soportó las intervenciones médicas.
Las autoridades investigan el hecho y buscan al sospechoso.