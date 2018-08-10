Conmoción en Cali por el asesinato de una menor de 13 años

Una menor de 13 años fue asesinada en la madrugada de este viernes, al parecer, a manos de su exnovio.



De acuerdo con la Policía, la víctima presentaba múltiples heridas con arma blanca.



"El victimario fue a hacerle un reclamo por un celular, pues habían tenido una relación sentimental. Ella ya había terminado con él y el tipo, sin mediar palabra, la agrede", señalo el teniente coronel Ronald Coy, comandante de Distrito 4.



La menor fue llevada a un centro asistencial, pero lamentablemente no soportó las intervenciones médicas.



Las autoridades investigan el hecho y buscan al sospechoso.