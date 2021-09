Córdoba reporta más de 34 mil damnificados por las inundaciones

Las fuertes lluvias en el departamento no dan tregua, el director de la Oficina de Gestión de Riesgos de Córdoba, Aldrin Pinedo, confirmó que en 29 de los 30 municipios se han presentado emergencias por inundaciones. En 27 de estas zonas, se ha declarado la calamidad pública.

“Casi el 97% del departamento está afectado por las lluvias. De esas afectaciones, hay unas categorías más elevadas que son los 27 municipios que están decretados en calamidad pública; eso es una cosa histórica en el departamento. En ese sentido, los municipios que no se han decretado, no significa que no han reportado situaciones de afectaciones, sino que no son de la categoría para decretarse”, dijo el funcionario.

El panorama que hoy registra el departamento superó todos los pronósticos, solo los municipios de Moñitos, Sahagún y San Andrés de Sotavento, no se han declarado en calamidad pública. Sin embargo, tampoco han escapado a las inclemencias de la temporada de lluvias que ha dejado varios puntos intransitables.

Lea contexto en La W: Emergencia en Córdoba por las fuertes lluvias

La situación más crítica sigue siendo en Ayapel, donde las autoridades reportaron inundaciones en los 10 corregimientos que tiene esa jurisdicción. El llamado del alcalde de ese municipio, Isidro Vergara, es que se intervenga en el menor tiempo posible el punto ‘Cara e Gato’, por el río Cauca, el cual ha causado la mayor afectación en esta zona cordobesa.

“Pedimos nuevamente al Gobierno Nacional celeridad en los trabajos y eficacia en la llegada de ayudas para atender a nuestra población damnificada”, sostuvo el mandatario municipal.



Foto: cortesía Alcaldía Ayapel.

La zona urbana de Ayapel también se ha visto afectada, en ocho barrios se reportaron inundaciones por cuenta de los desbordamientos de la Ciénaga de Ayapel, se trata de Las Brisas, Divino Niño, Lomalinda, Ospina Pérez, Calle Bogotá, sector Centro, Los Hoyos y El Pozón.



Foto: cortesía Alcaldía Ayapel.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo informó que la emergencia presentada en Ayapel es de grandes proporciones que “al no ser atendida de manera prioritaria, causaría daños colaterales incalculables en las comunidades”. Además, advirtió que la boca ‘Cara e Gato’, tiene 300 metros de apertura actualmente y crece con el paso de los días.

Hasta el momento, las intensas lluvias en Córdoba dejan 34.041 damnificados, esto correspondería a unas 13.401 familias afectadas.

El departamento sigue en alerta roja por los altos niveles que se siguen registrando en ríos como el Sinú, San Jorge, San Pedro y Cauca. Asimismo, en quebradas como la de Uré en el sur de Córdoba.

Le puede interesar: En veremos estaría acueducto de Tierradentro, en el sur de Córdoba

El llamado de autoridades como la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge-CVS, es que los consejos municipales de gestión de riesgo se mantengan activados.