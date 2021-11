De no creer: A mujer le inmovilizaron el carro y lo estaría usando un policía

Una sorpresa se llevó una mujer del municipio La Plata (Huila) luego de que encontró su camioneta parqueada en un restaurante, cuando su vehículo había sido inmovilizado por la policía, debido a la acumulación de infracciones.



La afectada, indignada por lo que estaba presenciando, grabó su carro y expresó: "Estoy afuera de un restaurante y veo mi carro, el que me inmovilizaron. ¿Dónde lo tienen? (...) ¡Miren mi carro donde me lo tienen!, me lo inmovilizó la Policía y lo tienen de uso personal, entonces yo quiero, que ellos me expliquen, ¿por qué este carro está aquí afuera?".

Tras la denuncia, la Policía comenzó las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y, según lo arrojado por las investigaciones, un capitán de la institución identificado como Gerson Ruiz sería quien utilizó el vehículo.

La mujer estableció la respectiva demanda para que las autoridades investiguen lo ocurrido y de ser culpable el uniformado, deberá pagar por los delitos de abuso de autoridad y prevaricato de uso en bien ajeno.