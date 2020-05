Denuncian amenazas de un grupo armado contra líder social en Caloto, Cauca

En el corregimiento de El Palo, municipio de Caloto, al norte del departamento del Cauca, el líder social y defensor de derechos, Gerardo Barona Avirama, denunció amenazas de muerte en su contra por parte de supuestos grupos paramilitares.

Le puede interesar: Preocupación por brote de malaria en Timbiquí, Cauca

“Son agresiones y amenazas del grupo paramilitar Capital. Me llegó un mensaje en el que me amenazan y me dicen que me van a visitar en mi casa. Ni en la cuarentena, dejan de asesinar a los líderes en Cauca”, sostuvo.

Por otra parte, aseguró que, a pesar de la situación que se viene registrando contra los defensores de derechos humanos, las autoridades se quedan calladas, por lo que elevó su voz de protesta por las intimidaciones, que se han recrudecido en el norte del Cauca.

“Hay asesinatos e incursiones contra líderes, y las autoridades no han investigado. Nos han amenazado por mensajes de texto, redes sociales, WhatsApp y Facebook, pero las autoridades no dan respuestas claras”.

Lea además: Asesinan a dos hombres en zona rural de Argelia, Cauca

El dirigente es integrante del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, Pupsoc; la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro; el movimiento político y social Marcha Patriótica, las zonas de reserva campesina y las comunidades LGBTI.

Organizaciones defensoras de derechos humanos hicieron un llamado a las autoridades para proteger al líder social, y evitar acciones en su contra.