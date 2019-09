Ejercito: No hay presencia de grupos armados en Boyacá

Luego del video publicado en redes sociales, en el que el cabecilla de un frente disidente de las FARC, alias ‘Antonio Medina’, anunciaba el inicio de operaciones en los departamentos de Boyacá y Casanare. El Coronel Omar Zapata, de la Primera Brigada, aseguró que en Boyacá no hay presencia ni de disidencias de las FARC ni de ningún grupo armado.

En el video, el cabecilla del grupo guerrillero, también confirmó que ordenó el asesinato de Dumar Mauricio Mesa Camacho, alias “Tocayito”, el pasado 20 de agosto en el parque principal de Paz de Ariporo, Casanare. A quien señala de liderar una banda de atracadores, chantajistas, hurto, expendedores de estupefacientes.

Por su parte, el Coronel Zapata, afirmó que el vídeo se grabó en el departamento de Arauca.

“El departamento no tiene Disidencias, no tiene otro grupo diferente al ELN, el cual es un grupo de transito por el departamento y por algunos corredores de movilidad, pero nosotros los tenemos bloqueados. No hay presencia de ningún otro grupo ilegal que hayan ingresado”. Dijo el Coronel.

Sin embargo, las autoridades están cooperando con la Policía Nacional, la Fiscalía, y el CTI, para garantizar la seguridad de las elecciones del próximo 27 de octubre. Hay una red de inteligencia desplegada a nivel departamental con el apoyo de la segunda división de Bogotá, para evitar que estos grupos ilegales vuelvan a operar en Boyacá.