ELN instaló sus banderas en varias zonas del municipio de Cubará, Boyacá

La alcaldesa de Cubará, Aura Tegria, confirmó que la situación de orden público en su municipio es compleja por la presencia del ELN, la cercanía con Arauca y su seguridad como mandataria pues no cuenta con un esquema de seguridad a pesar de haberlo solicitado hace aproximadamente un mes.

“Todo lo que sucede en Arauca, en materia de conflicto armado, repercute directamente en el municipio de Cubará. Precisamente el año pasado tuvimos una situación de carro bomba”, recuerda la mandataria municipal.

Sin embargo, la intimidación por parte del ELN se ha ido acrecentando, pues el pasado cuatro de febrero, dice Tegria, instalaron banderas alusivas a esa guerrilla en varios sectores del municipio.

“Las colocaron en diferentes lugares. Nosotros tuvimos una reunión con los secretarios de despacho. Igualmente hay una preocupación porque nosotros militar y policialmente dependemos del departamento de Arauca”, explicó.

Tegria, aseguró que desde hace más de 20 días pidió seguridad a la UNP, pero no ha pasado nada y le toca movilizarse en servicio público.

“Yo me estoy movilizando en bus, de hecho, anoche me vine en bus 12 horas hasta la capital de la República, el tema que me preocupa es que está en riesgo mi integridad física como mandataria”, denunció.

Lo paradójico, dice la mandataria, es que hace una semana se hizo un consejo de seguridad con el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, sin embargo, Cubará no fue convocada ni invitada a la reunión.

Finalmente, la mandataria hizo un llamado para que se reactive la mesa de diálogo con el ELN y el Gobierno Nacional y retomar la agenda de paz.

“Cubará clama por la paz. Entendemos que el diálogo es el camino para realmente Cubará y Colombia estén en paz”, puntualizó.