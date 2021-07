Empleados del Consorcio G19 en Boyacá denuncian falta de pago

El gobierno contrató a la Unión Temporal Men 2016 para la construcción de varios colegios a lo largo del departamento de Boyacá. Por incumplimientos y demoras en la ejecución del contrato, se cedió al Consorcio Boyacá G19, por lo que la Unión Temporal le advirtió a los trabajadores que sería G19 el encargado de pagar los saldos adeudados. Sin embargo, trabajadores denunciaron que han pasado más de tres años y no han obtenido respuesta.

Deisy Siso advirtió que son más de treinta personas de diferentes ciudades quienes no han recibido respuesta de los consorcios y mucho menos, sus salarios. Explicó que G19 les dijo que "ellos no habían tenido ningún vínculo laboral" con los trabajadores pero que, igual estaban llevando a cabo un trámite para llegar a paz y salvo. Denunció que esperaron una respuesta oficial por más de dos años, en donde finalmente les dijeron que les pagarían, pero a la fecha no ha sido posible.

Aún así Unión Temporal UTMen subcontrató con el Consorcio Colegios 2018 quien fue quien contrató directamente a estos trabajadores, Deisy resalta que es responsabilidad del contratista principal hacerle seguimiento al cumplimiento de sus responsabilidades con los proveedores y trabajadores.

Por otro lado, Yofre Leonidas López, representante legal del Consorcio G19, afirmó que, al recibir la cesión del contrato, advirtieron sobre las deudas que ya existían con los trabajadores. Explicó que "le pueden pagar a cualquier deudor directo que tenga UTMen y que sea reconocido por UTMen ellos lo pagan siempre y cuando tenga saldos a favor dentro del acuerdo de obra".

Explicó que su intención siempre ha sido pagarles a los trabajadores, por lo que se logró un acuerdo con UTMen en donde este se reconoció el pago de unos pagos de red de garantías con un valor aproximado de 2 mil millones de pesos.