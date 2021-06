En estado crítico la lideresa Derly Pastrana, víctima de un atentado en Neiva

En diálogo con La W, la representante de la Mesa Departamental de Víctimas Edna Pinto se refirió al atentado que su compañera Derly Pastrana sufrió en las últimas horas, donde hombres armados le dispararon cuando se encontraba en su casa en Neiva y que la tiene bajo estado crítico y ventilación mecánica en el hospital Hernando Moncaleano de esa ciudad.

De acuerdo con el más reciente reporte de la institución médica, la lideresa Pastrana presentó heridas en su cuello, abdomen y muslo producto de los impactos de arma de fuego que recibió.

"Ella ya venía hace mucho tiempo realizando denuncias, le llegaron hasta la casa, no fue en un taxi ni fuera de la casa, fue en su casa, allí le ocasionaron este atentado. No están matando y nos están dejando callados porque no tenemos garantías de nada" manifestó Pinto.

La defensora Pinto también expresó que Derly Pastrana había denunciado intimidaciones desde hace varias semanas y que no contaba con el vehículo de su esquema de seguridad porque se encontraba averiado.

"Ella hace dos semanas se encontraba sin el vehículo de seguridad, el carro se quedaba parado, hicieron el reporte y hasta el momento lo que le decían era que tenía que esperar, dónde están las garantías si esto es un esquema de seguridad, ahora quién se va a lavar las manos" indicó.

W Radio consultó al director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campo, quien rechazó el atentado contra la líder de víctimas y aseguró que los escoltas de su esquema de protección entregarán un informe sobre los hechos.

Además, indicó que hace diez días se reunió con ella en la sede de la unidad en Neiva para revisar sus medidas de protección.

“La información extraoficial, porque estoy esperando el informe, es que el esquema de seguridad se retiró en el momento en que la señora Derly fue dejada en su casa. Y, en ese sentido, el esquema se retira y posteriormente se presentan los hechos que son de conocimiento público”, señaló en diálogo con La W.

Entidades como el Centro Nacional de Memoria Histórica rechazaron el ataque armado, abogaron por su pronta recuperación e invocaron mayores medidas de protección en favor de Pastrana.