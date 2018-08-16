En la mira de la Fiscalía dos controvertidos proyectos de vivienda en Tunja. Foto: Cortesía( Thot )

La Fiscalía General de la Nación anunció que dentro de su programa "Bolsillos de Cristal" ya tiene como prioridad las denuncias presentadas por los afectados de los controvertidos proyectos de vivienda Torres del Parque y Estancia del Roble en Tunja que afecta a miles de familias desde hace más de 10 años.

"Conocemos la situación de los proyectos Estancia del Roble y Torres del Parque, el señor fiscal está atento al caso. Ya hablamos con los líderes, conocemos la problemática y tenemos entendidos que son más de 1600 apartamentos", sostuvo Jairo Rojas, representante del despacho de la Fiscalía General de la Nación en su visita a la capital boyacense.

Rojas dijo que el ente judicial tiene conocimiento que seis torres serán demolidas y tendrán que ser construidas de nuevo, lo que estaría generando un detrimento para el erario público.

"Toda vez que se dieron subsidios de Fonade y de la caja de compensación entonces el caso que se dará a conocer al fiscal general", insistió.

Además de esta denuncia, los fiscales que vienen de Bogotá, los investigadores, analistas que son del musculo de la Fiscalía General de la Nación recibirán todas las denuncias que así quiera allegar la comunidad, como el caso del Puente de Las Quintas.

"Todos los que quieran participar tendrán cinco minutos y después deberán allegar la documentación que tengan o quieran suministrar", explicó.

Se precisa que la audiencia será pública y no requiere de inscripción ni registro.

En consecuencia el fiscal general, en su programa de bolsillo de cristal, desarrollará una nueva jornada en Boyacá el próximo 23 de agosto en la Universidad Santo Tomás de Tunja.

Durante esa jornada la comunidad podrá tener contacto directo con el fiscal Martínez para informarle sobre hechos de corrupción que estén ocurriendo en el departamento.

"Los casos priorizados tanto de la dirección regional y la unidad anticorrupción tendrán resultados entre tres y cuatro meses", precisó Rojas.

Quienes no quieran denunciar de manera pública lo podrán hacer ante un fiscal anticorrupción anónima.