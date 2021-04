Faltaría un 20% de la construcción del jarillón para así proceder al rescate de mineros

Faltaría un 20% de la construcción del jarillón para proceder al rescate de los 11 mineros que están desaparecidos en una de mina de oro de la vereda El Bosque del municpio de Neira en Caldas.

El ingeniero William Lozano de la Agencia Nacional de Minería, dio a conocer que el objetivo es evacuar rápidamente el agua que se tiene en interior del socavón mediante la excavación de un pozo que tiene aproximadamente 18 metros de profundidad, para así continuar y dar con el hallazago de los trabajadores.

Agregó que mientras no llueva intensamente en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca no sé presentarían crecientes significativas, por lo cual no se verían afectados los trabajos de adecuación del terreno y drenaje del agua.

Por último explicó que, sólo faltan unos detalles por concretar y finalizar los trabajos en la parte central de la construcción.

