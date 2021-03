Gobernador del Caquetá rechazó señalamientos sobre apoyo de disidencias de las Farc

El gobernador del departamento del Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo, rechazó el contenido de un panfleto de supuesta autoría de las disidencias de las Farc en donde lo declararon objetivo militar junto a otros alcaldes, diputados y un periodista por supuestamente "traicionarlos".

"Declarar objetivo militar al gobernador del Caquetá, alcalde de Solano, San Vicente, Puerto Rico, que se apoyó en nuestra organización para llegar al poder y ahora nos desconoce", señalaba el documento.

El gobernador también indicó que debido a que aún se estudia la veracidad del panfleto que llegó a su despacho en su sobre, no descarta tampoco que sus autores puedan ser contradictores políticos.

"Yo he sido la piedra en el zapato de los políticos del Caquetá, entonces a mi siempre me han hecho la guerra, entonces han habido campañas sucias en contra mía, para desprestigiar el nombre de Arnulfo Gasca", indicó al ser consultado por W Radio.



El mandatario denunció que son muy pocos los alcaldes en el departamento que cuentan con esquema de seguridad, y en su caso particular la Unidad Nacional de Protección no le ha proporcionado uno, lo cual eleva aún más su preocupación si las amenazas son ciertas.

"En el caso mío no tengo protección de la UNP, no tengo un carro, porque hacer un convenio con la UNP vale 300 millones de pesos al año y el departamento no los tiene, entonces me movilizo en carros particulares, tengo unos escoltas de la Policía y civiles que son los que me acompañan", expresó.

Además manifestó que pusieron en conocimiento de la Fiscalía y otras autoridades ese documento y el sobre en el que estaba guardado para hacerle análisis dactilar y dar con el paradero de los responsables.

También reveló que espera reunirse en las próximas horas con el ministro de Defensa Diego Molano, para expresarle su preocupación y tomar medidas al respecto.