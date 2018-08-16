Investigan presunto abuso a una niña de 3 años en un jardín en Popayán. Foto: Getty Images( Thot )

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para aclarar las denuncias de unos padres de familia que aseguran que su pequeña bebé de 3 años de edad, fue abusada en un jardín infantil en la ciudad Popayán.

La denuncia de los familiares indica que la situación se registró en un establecimiento localizado en el sector de Las Ferias, al oriente de la Ciudad. La menor detalló con ejemplos que fue víctima de tocamientos inapropiados.

Una de sus tías dijo que el pasado martes la pequeña llegó a su casa hacia las 4 de la tarde, y cuando se encontraba en el baño empezó a referir dolores en sus partes íntimas. La niña fue llevada a un centro asistencial de la ciudad donde actualmente recibe atención, mientras que los padres denunciaron el caso ante la Fiscalía General de la Nación para que se realicen las investigaciones respectivas.

Los allegados afirmaron que anteriormente la menor no había manifestado comportamientos similares, por lo que pidieron que se efectúen los procedimientos necesarios para dar claridad a lo ocurrido.