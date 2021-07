Las polémicas raciones del PAE a los niños en Riohacha, La Guajira

Buñuelo, peto, banano o unos cuantos fríjoles y una cucharada de arroz. Fotografías indignaron por las pobres raciones para los niños en la Guajira.

Yeison Deluque, personero de Riohacha, La Guajira, manifestó en Sigue La W que “después de las denuncias de los padres de familia, el día viernes visitamos al mega colegio y encontramos dos situaciones especiales; primero, este colegio no cuenta con agua potable; segundo, encontramos que en los componentes alimentarios que se les iba a entregar a los niños, eran alimentos dañados”.

“Entonces uno se pregunta por qué no están llegando esas porciones alimentarias para los niños, si se dieron los recursos”, indicó.

Dijo que “aceptamos que sean componentes alimentarios, pero se pide que si se va a dar que lleguen de la mejor manera”.

Por su parte, Juan Carlos Martínez, director de 'Alimentos para Aprender' - Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar adscrita a Mineducación, expresó que “estamos en una tarea muy fuerte desde el Ministerio de Educación para que se logre el derecho al regreso a las aulas, creemos que la educación virtual no logró con los objetivos”.

Explicó que “frente a ese regreso, se dio unos lineamientos para que no hubiera jornada única porque no se podía tener un desperdicio de alimentos”.

Además, recalcó que “en este caso, no se puede hablar de un pago por ración. Esa foto no representa a la alimentación de un día. No existe ninguna falla”.