Menor de edad venezolana era sometida por su madre a prostituirse

En medio de los operativos de control para dar cumplimiento al Decreto municipal número 415 del 30 de septiembre de 2020 y prevenir la propagación del COVID-19, la Secretaría de Gobierno de Soledad cerró temporalmente 12 establecimientos ubicados en la calle 53B con carrera 14 del barrio Villa Rosa, conocido como ‘La Calle del Hambre’.

La información la entregó el jefe de la mencionada dependencia, Rosmell Hernández Bresneider, quien indicó que en la misma zona se pudieron establecer hechos graves como la trata de personas y prueba de ello es que “una menor venezolana era utilizada como instrumento para la comercialización sexual por parte de su madre”.

La trata de personas, comercio de personas o tráfico de personas, es el movimiento ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano.

Sobre los establecimientos, la Secretaria de Talento Humano, Yesenia Ocampo, anotó que “ninguno de estos establecimientos cumplía con los protocolos de bioseguridad, no estaban registrados en la plataforma SolActiva, ni contaban con la documentación requerida para su actividad comercial. Además, ocupaban el espacio público por lo cual la Inspectora Segunda Municipal procedió al sellamiento”.

“Todos estos hechos son muy graves y serán judicializados. No vamos a permitir que en nuestro municipio se presenten fenómenos tan graves como la trata de personas. Y las empresas que no cumplan con las medidas de bioseguridad serán cerradas. No habrá contemplación alguna en ninguno de estos casos”, agregó Rosmell Hernández.

La menor fue puesta a disposición de las autoridades competentes para la restitución de sus derechos.

Los operativos de control cuentan con el acompañamiento de la Policía Nacional, Ejército, Armada, Personería Municipal y demás entes de control. En esta ocasión, Migración Colombia también estuvo en la diligencia.