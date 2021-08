Piden liberación de médico secuestrado en Arauca mientras hablaba por teléfono

El gobernador de Arauca, Facundo Castillo, exigió la liberación inmediata del médico Fernando Castro Garcés, quien fue secuestrado en horas de la tarde del pasado jueves por hombres armados que se lo llevaron en un vehículo.

De acuerdo con el mandatario departamental, hasta el momento la única información con la que cuentan es que el carro en el que fue raptado apareció en la vereda Monserrate vecina a la capital Arauca.

"Le pedimos a los responsables de este hecho que le respeten su vida, que pueda dentro del menor tiempo recuperar su libertad este médico araucano, le pedimos a la población civil que sean muy cautelosos" señaló el mandatario.

W Radio logró contactarse con Claudia Montes, la persona con la que el médico conversaba vía telefónica en el momento de su desaparición.

Según Montes, quien se desempeña como presidenta de mujeres del Partido Liberal en Arauca, llevaban hablando cinco minutos cuando fueron interrumpidos por hombres armados, quienes le dijeron a Castro que los acompañara y que venían en "nombre de las Farc".

"Yo escucho una voz de un hombre que le dice acompáñenos que es de parte de las Farc, él me dijo no me cuelgue y les decía no los puedo acompañar, luego les dice que si quiere envía a una persona. Él dijo que debía ir a la casa de él, y esta persona le dijo que en la casa de la mamá había dos sujetos esperándolo y él empieza a llorar a gritos y ahí se corta la comunicación", señaló la testigo.

Según la mujer, escuchó al hombre armado decir que se lo llevarían al barrio fronterizo El Recreo, en Arauca. Además, indicó que hace dos meses el médico (quien en el pasado se desempeñó como director de la Unidad de Salud de Arauca) venía denunciando amenazas.

A su vez, teme que Castro Garcés sea llevado fuera de territorio colombiano hacia Venezuela.

El gobernador Castillo señaló que realizarán un Consejo de Seguridad y se ofrecerán recompensas para quienes entreguen información sobre el paradero del médico.