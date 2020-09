Pobladores de La Boquilla protestan contra fallo que les anuló título colectivo

Con manifestaciones culturales, los habitantes de La Boquilla, un corregimiento del norte de Cartagena, protestaron por las calles del corregimiento en rechazo a la reciente decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar de anular el título colectivo que ostentaban desde marzo de 2012.

La marcha de protesta salió del estadio de sóftbol de la población y se desplazó hasta la playa. Contó con la participación de músicos, jóvenes, pescadores, comerciantes de las playas y nativos que al son de ritmos tradicionales y del estribillo “yo no me voy, yo aquí me quedo por el derecho al territorio”, mostraron su rechazo a la decisión que les anula el título y pidieron una rectificación de esa decisión.

Irina Zúñiga, presidenta del Consejo Comunitario de La Boquilla y quien lideró la protesta, expresó que la titulación la garantía de defensa de los ataques contra su territorio.

“Lucharemos hasta el cansancio porque la titulación nos garantiza la permanencia en este territorio, es la que nos muestra nuestra ancestralidad cultural y nuestras costumbres. Con nuestro grupo de abogados seguiremos vamos a exigir nuestro derecho al título”, expresó Zúñiga.

La titulación colectiva de La Boquilla había sido otorgada por el extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) en calidad de tierra de las comunidades negras y fue anulada en respuesta a una demanda de nulidad promovida por Juan Carlos Camacho y Hugo de Jesús Garrido.