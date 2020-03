Polémica en Villa de Leyva por exmagistrado que mató un perro con arma de fuego

David Hernández dice que su familia no sale del asombró, y más su mamá, al enterarse que el vecino de su finca, ubicada en Villa de Leyva matara con arma de fuego a su perro rottweiler, y que lo admitiera de una manera fría.

Hernández dice que un empleado de José Antonio Salazar, quien es exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, llegó a su casa diciendo textualmente que fuera a recoger el perro porque su patrón lo había matado.

Cuando David ingresó a la finca de Salazar vio a Yak (el perro) que estaba a unos 4 metros de una mesa y en el solar no había nadie. “Yo entré y salió este señor Salazar. Le pregunté: - ¿usted mató el perro?-, y él me dijo: - sí -, le pregunté: - por qué lo había matado -, él me dijo: que estaba sentado escribiendo en la mesa en el solar en un computador portátil, que había entrado a la casa, y había sacado el arma y le había disparado al perro”.

David cuenta que le dijo a Salazar que había matado un miembro de su familia y le grito asesinó. “La verdad es el perro que cuida a mi madre que está deshecha, no hace sino llorar. Ella es una persona pensionada por invalidez. Era el perrito de sus ojos, era el perrito de los ojos de todos; jamás agredió a nadie”.

Por su parte, el alcalde de Villa de Leyva, Javier Castellanos, confirmó que se comunicó con el jurista José Antonio Salazar quien tiene una finca en la vereda El Roble, y este le argumentó que lo hizo en defensa propia.

“Inicialmente me enteré por redes sociales, y después me comuniqué con el señor Salazar; efectivamente me confirmó que actuó en defensa propia, porque se vio amenazado por el perro rottweiler, al manifestar que andaba sin bozal y sin collar. Al ver el animal se vio amedrentado y le disparó”, cuenta el mandatario.

La familia de Yak está a la espera de la necropsia, para proceder a la denuncia penal.

La versión del exmagistrado

El exmagistrado José Antonio Salazar, dijo a la W, que quienes deben explicar por qué uno de sus animales, un perro de raza reconocidamente peligrosa, adulto, estaba dentro su propiedad, con otros perros, sin bozal ni otra medida de protección como manda la ley.

Salazar dice que actuó en legítima defensa, dentro de su casa, en defensa de sus trabajadores y dos niños de dos y 12 años. “Estábamos siendo atacados por el animal, que en anteriores ocasiones ya había atacado a la niña y a mis dos perros, dejando uno malamente herido y a otras personas de mi entorno”.

Salazar dijo que estará atento a la denuncia que instauren los dueños del perro para comparecer y ratificar sus argumentos con ”pruebas irrefutables”.