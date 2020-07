Por incremento de ocupación de UCI, Boyacá pasó a segunda fase de mitigación del COVID-19

El secretario de salud de Boyacá, Jairo Santoyo, argumentó que el paso a la fase dos de mitigación del COVID-19 tiene que ver con el incremento de ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos, pues en tan solo 10 días el departamento pasó de dos a 26 pacientes en las UCI para coronavirus.

Según Santoyo de las 839 camas para hospitalización que hay, 509 se encuentran ocupadas y en esas hay más de 80 personas sospechosas de ser portadoras del virus.

En la segunda fase las autoridades de salud buscan optimizar y reorientar los servicios para atender el mayor número de casos de coronavirus.

"Estas decisiones las tomamos luego de estudios realizados por el equipo científico de la Secretaría de Salud. Hemos venido actuando paso a paso y con seguridad para cuidar la vida de los boyacenses", dijo Santoyo.

Es de recordar que Boyacá, tiene un total de 113 UCI, de las cuales 61 están destinadas para pacientes COVID, y en estas ya hay 26 pacientes que ocupan una cama lo que significa un porcentaje de ocupación del 42%. “No serán suficientes si el nivel de contagio sigue creciendo”.

Frente a si el crecimiento de casos es vertiginoso en las próximas semanas, Barragán advirtió se tomarán medidas más drásticas y radicales cómo está ocurriendo en otras regiones del país o el de Bogotá.

“Si nosotros vemos, que sigue aumentando el número de casos, no solamente de UCI sino de personas contaminadas con este virus, tendremos que volver a medidas, que no le gusta a la gente con cierres de algunos sectores, cierre de municipios, restricciones de movilidad entre otras, y eso no lo queremos hacer. La decisión está en cada uno de nosotros”, explicó.

También se refirieron a 15 de los 80 ventiladores que prometió el Gobierno Nacional para Boyacá, llegarán esta semana para armar nuevas camas de cuidados intensivos en Duitama, Moniquirá y Tunja.

Santoyo recordó que la primera fase era la ampliación de la capacidad instalada; la segunda, la optimización de capacidad instalada; la tercera es la extensión de la capacidad instalada y la cuarta la extensión crítica.