Promotor de revocatoria de mandato en Cartagena anuncia que sale del país por amenazas

A través de un comunicado de prensa, el exalcalde de Cartagena y vocero del movimiento de revocatoria ‘Cartagena corrige’, Rodolfo Díaz Wright, anunció este jueves que ante amenazas de muerte contra su vida y la de su familia sale del país, por lo que, además, informa que se desintegra el grupo que lideraba.

Según se lee en el comunicado, las amenazas surgieron tras la audiencia de revocatoria liderada por el Consejo Nacional Electoral el pasado martes, en la cual los promotores de la revocatoria tuvieron un cara a cara con el alcalde William Dau. “La misma noche del martes 2 de febrero, un vehículo llegó hasta su residencia para intimidar y lanzarle ataques contra él y contra su vivienda”, se lee en el comunicado.

La W conversó con Díaz Wright, quien confirmó que ya presentó denuncia de las amenazas que también ha recibido en redes sociales ante la Fiscalía.

“En mi casa un vehículo se acercó y nos amenazaron y hemos estado recibiendo amenazas directas vía redes sociales y nosotros creemos que aquí en Colombia las amenazas de muerte hay que tomarlas en serio (…) No me queda más alternativa que exiliarme. No voy a esperar que después sea uno más en la lista los que han desaparecido por sus ideas”, expresó.

En otro punto del comunicado que emitió, Díaz también responsabilizó al alcalde Dau de esta situación. “se hace responsable al alcalde de Cartagena, William Dau Chamat y a su lugarteniente en las calles, la señora Lidys Ramírez quienes evidentemente han estado incitando al odio, propiciando este tipo de escenarios en los que hay una indudable violación de los derechos de los ciudadanos, por lo que pierde Cartagena e imposibilita el ejercicio de la democracia. Tales hechos demuestran que Cartagena debe corregir su rumbo”.