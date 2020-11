Secretario de Hacienda de Cartagena presentó carta de renuncia

Aunque el alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, ha salido a decir en medios locales que no es cierto que haya renunciado su secretario de Hacienda, Dewin Pérez, La W conoció Pérez sí presentó su carta de renuncia y que esta reposa en el escritorio del mandatario.

Según le confirmó una fuente a La W, el mismo alcalde Dau le había pedida la renuncia a Pérez hace una semana y este la presentó el pasado martes 17 de noviembre. Sin embargo, tras recibir la carta, Dau citó al secretario Pérez para tratar de reversar su decisión, pero este sigue firme en su postura y espera que el mandatario le acepte su renuncia.

“Él (el secretario Pérez) se mantuvo en su posición de renuncia irrevocable, pero como el alcalde no ha firmado la carta, él le dijo: yo le saco el presupuesto 2021 adelante y usted me firma la carta”, detalló una fuente que lo sabe de primera mano y que pidió no ser citada.

Otro de los datos que reveló esa fuente tiene que ver con el reemplazo Pérez: llegaría a la Secretaría de Hacienda un funcionario del Ministerio de Hacienda que ya habría sido fichado por Dau.