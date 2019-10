Una alternativa para el campo caldense

Del 2017 al 2018 las hectáreas sembradas de aguacate en Caldas pasaron de 8.723 a 10.229, según registros de la Gobernación. Este incremento lo ubicó en el 2019 como el quinto departamento con mayor exportación de ese producto del país, según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), con 4.120 toneladas en la primera mitad del año. Debido a que lo ideal es producir aguacate en ladera y clima templado, condiciones similares a las del café, son muchos los agricultores que han optado por cambiar de cultivo como alternativa a la crisis de los últimos años. Pero esto no es suficiente, “tiene que ser para exportación, si no, no es rentable”, afirma Daniel. Jorge Hernán Peláez, productor y asesor técnico de aguacate, destaca tres requisitos básicos para convertirse en exportador de aguacate: registrar el predio como exportador ante el ICA, firmar una carta de compromiso con una empresa exportadora y notificar al ICA de dicho compromiso.



Para lograr esto es necesario cumplir con una serie de requerimientos de infraestructura y actividades agrícolas que después de aprobadas, continúan con la evaluación y selección del fruto por su peso y tamaño. No todos los aguacates son exportables, solo la especie Hass. Debido a que el principal mercado de Colombia es el europeo, solo la corteza gruesa y dura de este tipo de fruto tolera los 20 días promedio que se tarda en llegar al puerto de destino. Por eso el incremento de hectáreas sembradas en Caldas fue significativo, pasando de 4.000 en 2017 a 5.892 en 2018, según cifras de la Gobernación. A pesar de que exportar es un proceso complejo, Daniel resalta que "el aguacate para Caldas es un producto que le va a dar mucho dinamismo y más empleo".