En La Prueba ponemos a prueba a Juan Fernando Cristo

Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, responde a mitos y realidades que hay alrededor de la COVID-19.

¿Puedo asistir al odontólogo si me duele mucho una muela?



A lo que respondió que “del oyente no iría a no ser que sea muy grave”. Entiendo que se permite por una urgencia y un caso extremo.

¿Puedo lavar un tapabocas de tela?

He leído que si se puede lavar un tapabocas de tela



¿Si una persona muere por COVID-19, su cuerpo puede transmitir el virus?

He visto que incineran los cuerpos, sí puede haber un peligro de contagio.



Nos acompañó el infectólogo de la Universidad Nacional, Jorge Cortes, quien aclaró estas dudas:

Puede asistir al odontólogo. La consulta de urgencias se realiza con las medidas de protección por parte del profesional.

Sí, los tapabocas de tela se pueden lavar y reusar. "Los tapabocas se pueden lavar y reutilizar múltiples veces. No hay un número exacto para el lavado de un tapabocas de tela”.

Sí, desafortunadamente algunas secreciones con el virus podrían persistir, por lo cual el Gobierno ha hecho recomendaciones sobre el manejo estricto de los cadáveres, los cuales deben ser incinerados. Por el riesgo anotado, los familiares no pueden tener contacto directo con el fallecido.

Recuerde que es primordial lavarse las manos y cumplir con las recomendaciones de higiene que nos han dado desde el Gobierno Nacional.

Usted puede compartir sus inquietudes a través de notas de voz por Whatsapp al 316 4682635 y con expertos resolveremos los mitos y realidades de la COVID-19.

Le puede interesar: En La Prueba ponemos a prueba a Carlos Fernando Galán