Los beneficios de montar en bicicleta para la salud

En tiempos de aislamiento social, el transporte alternativo ha tomado mayor fuerza en varios países del mundo. Con el fin de evitar las aglomeraciones, los sistemas de transporte masivo han tenido que limitar su capacidad y varias personas han recurrido a su bicicleta para movilizarse.

Según explica el Dr. Parra, es necesario tener en cuenta ciertos aspectos antes de montarse a una bicicleta. Por ejemplo, si no tenemos la rutina, el inicio o reinicio de esta actividad debe ser de forma paulatina.

“No podemos pretender, saliendo de la cuarentena, utilizar la bicicleta como un medio de deporte de rendimiento, sería para la movilización y no tener que recurrir al transporte público. Hay que tener en cuenta nuestro estado de salud y si tenemos alguna condición que nos limite, como lo obesidad o hipertensión”, resume el Dr. Parra.

Sobre los clásicos dolores de rodilla que sufren algunas personas, el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Medicina del Deporte explicó: “debemos tener en cuenta que la rodilla es una articulación que está en medio de un gran componente de músculos, los cuales son el soporte. Si tengo un buen trabajo muscular y uso adecuadamente la bicicleta, seguramente no tendré ningún problema. Pero si antes de montarme en la bicicleta no tengo un buen trabajo muscular, mi cuádriceps está atrofiado y utilizo una bicicleta que no es de mi talla, podré aumentar y generar lesiones de rodilla”.

El Dr. Parra también mencionó que debemos cuidar a qué altura está el sillín, “no lo podemos tener muy abajo porque nos dolerá la cadera y la rodilla. Y si nos queda muy alto, igualmente podemos tener lesiones. Lo idea es que nos paremos al pie de la bicicleta y nuestra cadera quede a la altura del sillín”.

“Estamos en un momento donde cualquier tipo de actividad física va a tener beneficios en la salud. La bicicleta, por excelencia, es de un trabajo cardiovascular. Vamos a aumentar nuestra frecuencia cardiaca, esta se va a mantener durante el trayecto y después vamos a hacer un reposo. Eso va a mejor nuestra fuerza del corazón, va a mejorar nuestra parte metabólica, disminución de azúcar, disminución de colesterol malo, aumento de colesterol bueno, disminución de triglicéridos”, explicó el Dr. Parra.

Pero el beneficio no es solo físico. Montar en bicicleta también genera un aporte psicológico importante: “encontramos el aumento de los opioides endógenos, que nos dan la sensación de bienestar. Nosotros nos bajamos de la bici felices, sin problemas y con la mente despejada (…) No vamos a necesitar antidepresivos si hacemos ejercicio constantemente”.