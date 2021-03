A Marcela Mar le gustaría interpretar a Paloma Valencia en una novela sobre corrupción

La reconocida actriz Marcela Mar ha sido noticia en las últimas semanas por su inconveniente en el aeropuerto en el que, según ella, manosearon su vibrador en medio de una requisa a su equipaje de mano.

Esta vez, en diálogo con Santiago Moure y Martín De Francisco en ‘La Tele Letal’, la mujer aseguró que le gustaría interpretar a Paloma Valencia en una novela sobre la corrupción, dejando en el aire de qué lado de la historia estaría la actual senadora del Centro Democrático.

“La verdad es que faltan muchas historias de esas (corrupción) por contar”, dijo.

“Creo que doy el casting para una Paloma Valencia”, comentó, pero también aclaró que el papel del personaje en la historia se lo deja “al director de casting”.

Por otro lado, se mostró indignada con el presidente porque le parece inadmisible que el mandatario del país no se refiriera al respecto.

“Salí a marchar por primera vez el 21 de noviembre. Estaba muy indignada por el bombardeo de los niños en Caquetá y me parece indignante que tanto tiempo después el presidente no se haya pronunciado frente a esto y todo lo demás que sigue pasando”, aseguró.

“Esa indolencia me hierbe la sangre, me parece una falta de humanidad que el mandatario de un país no de la cara por los más débiles, eso me duele mucho”; agregó.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eGBS1AuOd74?start=1954" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>