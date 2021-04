Actor que interpreta a Alirio Perafán en ‘Pedro, el escamoso’ dio positivo para COVID-19

A través de su cuenta de Instagram, la actriz colombiana Patricia Tamayo confirmó que su esposo, quien también hace parte del mundo de la actuación, Jairo Camargo, dio positivo para COVID-19.

Según escribió Tamayo, el actor que interpretó al abogado Alirio Pefafán en ‘Pedro el escamoso’ está estable y con pocos síntomas.

La fotografía que compartió deja ver al artista aislado, pero estable. “Me asomo y lo miro, no puedo evitarlo. Ha sido duro saber que él es positivo, pero más difícil no poder abrazarlo, ni pasarle alguito que necesite o ver una película juntos. Durísimo que no me pueda dar los “buenos días “con besitos en mi espalda como cada mañana desde hace muchas mañanas”, escribió la colombiana.

Por otra parte, Tamayo escribió que por ahora se encuentra durmiendo en la biblioteca de la casa, en lo que ella describió como “el cambuche” para evitar contagiarse del virus.

Por último, resaltó que aunque afrontan la situación con tranquilidad y esperanza, “estamos por acá con una sensación rara, con miedo pero despacio y con buena letra como dice mi papá”.

El conmovedor mensaje fue respondido por varios personajes del mundo del entretenimiento del país, en donde le envían mensajes de fortaleza y le desean una pronta recuperación.