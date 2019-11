Aída Luz Villa, la mujer detrás del legado del gran juglar Abel Antonio Villa

Aida Villa aseguró en los micrófonos de W Radio que en el nuevo álbum que sacó, están las mejores canciones de su padre, y que poco a poco estará sacando cada una de ellas.

Aida habló de su padre, resaltó que “vengo de una dinastía tan grande como la del maestro Abel Antonio Villa, que fue uno de los primeros artistas que dio a conocer el vallenato”.

La exponente del folclor colombiano aseguró que “Abel Antonio Villa era un hombre de mucha calidad humana, él fue un gran padre, esposo; un hombre muy correcto. Tengo los mejores recuerdos de él como padre y músico”.

Aida Villa también habló del camino que ha construido para que en este género musical las mujeres se empoderen y tengan gran reconocimiento. “Yo he construido un camino para que las mujeres que quieran cantar vallenato lo hagan sin ningún problema. He ganado premios en competencias donde solo me he enfrentado a hombres”.

Villa también se refirió a algunas de sus composiciones y cómo, gracias a la enfermedad de su padre, se acercó a Dios. “Yo me comencé a cercar a Dios cuando me enteré del cáncer de mi papá; mi padre vivió 5 años sin riñones, ese milagro me llevó a cantarle a Jesucristo”.