Brad Pitt tiene nueva novia: Nicole Poturalski, modelo alemana de 27 años

Brad Pitt y la modelo alemana Nicole Poturalski fueron vistos juntos mientras se subían a un avión rumbo al sur de Francia.

Según los medios Page Six y Us Weekly, el actor de 56 años y la modelo de 27 son pareja, de acuerdo a fuentes cercanas.

Esta es la primera vez en la que Pitt es relacionado sentimentalmente con alguna mujer, desde que se inició el proceso de divorcio con Angelina Jolie.

No se sabe en dónde se conoció la nueva pareja ni desde hace cuánto tiempo están juntos.

Por el momento, se conoce que el miércoles viajaron desde el aeropuerto Charles de Gaulle de París hacia Saint-Tropez, en donde el actor es dueño del Chateau Miraval, en donde se casó en 2014 con Jolie.

¿Quién es Nicole Poturalski?

Las búsquedas sobre quién es la nueva novia de Pitt se incrementaron en redes sociales. Según la revista Elle, Nicole Mary Poturalsk es una exitosa modelo representada por las agencias A Management, Official Models y NEXT Models in Los Angeles.

La modelo ha aaparecido en la portada de las versiones alemanas de Elle y Harper’s Bazaar Germany.

De acuerdo al Daily Mail, la modelo quería ser bióloga marina, pero fue descubierta por un agente durante un viaje a Disneyland Paris a la edad de 13 años.