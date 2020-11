¡Con el tapabocas puesto! Nicolás Maduro no pudo apagar las velas de su cumpleaños

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se volvió viral en redes sociales luego de que compartieran un video en el que aparece celebrando su cumpleaños junto a varios de sus ayudantes y seguidores.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que cuando le pidieron apagar las velas, el mandatario intentó en varias ocasiones, pero no pudo hacerlo. ¿La razón? Tenía el tapabocas puesto.

Al ver los varios intentos Maduro, una de sus asesoras le explicó lo que estaba pasando y le pidió quitarse el tapabocas.

Every time I think I’m a fool, I see or hear Maduro and I feel like a genius. Good therapy.#VenezuelaLibre@NicolasMaduro pic.twitter.com/4nIvTn1ulP