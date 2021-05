Confundieron al primer inglés vacunado contra COVID-19 con William Shakespeare

En la televisión argentina, una presentadora en pleno programa confundió al primer británico con el dramaturgo y poeta fallecido hace casi medio siglo.

Bill Shakespeare es el nombre del hombre que recibió la primera vacuna en Reino Unido contra el COVID-19 y que falleció hace una semana.



El hecho terminó en que Noelia Novillo, la presentadora, informó sobre el deceso del hombre de 81 años, confundiéndolo con el literato y escritor de obras como Hamlet.

"Vamos con una información que realmente nos deja a todos con la boca abierta ante la magnitud de este hombre. Estamos hablando de William Shakespeare y de su fallecimiento. Vamos a contar el motivo, por qué”, dijo.

“Lo cierto es que es uno de los escritores más importantes, para mí el más referente de la lengua inglesa. Ahí lo vemos. Es el primer hombre que recibió la vacuna contra el Coronavirus (...) murió en Inglaterra a los 81 años", afirmó la periodista.

De manera casi instantánea, el vídeo con las declaraciones se esparció en las redes sociales, generando todo tipo de reacciones de los internautas y se volvió viral. Tanto así que la propia Novillo dio declaraciones de lo ocurrido al siguiente día en el mismo espacio del canal.

"Se ha viralizado en las últimas horas una noticia mía. En realidad, sabía y conocía lo que estaba diciendo y comentándole como siempre a toda la gente. Me expresé mal, me faltó un punto, me faltó una coma. Quería aclarar algo y la gente, por supuesto, lo malinterpretó", aseguró.



El hombre inmunizado con Pfizer en diciembre murió el jueves 20 por causas ajenas al COVID-19, mientras que William Shakespeare, autor de obras como ‘Macbeth’, ‘Romeo y Julieta’, entre muchos, también murió en Inglaterra, pero en 1616.