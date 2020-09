Conmovedor mensaje de 'La Liendra' al celebrar sus cinco millones de seguidores

El influenciador 'La Liendra' celebró sus cinco millones de seguidores con mensajes a sus seguidores en los que les agradeció, pero compartió que se siente solo a pesar de los amigos "virtuales".

En medio de lágrimas, dijo que es feliz, pero que se siente en soledad: “me siento feliz, si les digo que me siento solo no es que este solo, lo que pasa es que en este mundo piensas que cuando se acerca alguien es por tus seguidores, te vuelves desconfiando”, relató en su Instagram.

También habló sobre la falta que le hace su familia, en especial su mamá, quien hace poco salió del hospital de Pereira en donde estaba por COVID-19.

Finalmente, señaló: "este mundo de la fama te vuelve otra persona".

Aunque muchas personas se han burlado de la publicación, otros le han expresado su apoyo y solidaridad al influenciador.