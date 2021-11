¡Delante de sus ojos! Novia del magnate Jeff Bezos coquetea con Leonardo DiCaprio

La postal de la nueva pareja del fundador de Amazon "mirando con deseo" al ganador del Óscar en medio de la Gala de Arte y Cine del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, le ha dado la vuelta a Internet.

En el clip de unos segundos se puede observar a Lauren Sánchez muy cerca del actor mientras alza su mirada para observar su rostro casi con adoración, y tal parece por un instante que ubicó su brazo alrededor de la estrella de 'Titanic', a quien se la puede ver con una sonrisa, mientras Bezos está a su lado.

A pesar de algunos comentarios mal intensionados en redes sociales, donde el video alcanzó más de 10 millones de reproducciones desde que fue publicado en Twitter por el medio "Barstool Sports", titulado: "Leo es el señor roba chicas", provocó una respuesta bastante graciosa del multimillonario de la tecnología.

Posando de forma sexy sobre un cartel, el empresario compartió una fotografía en la que etiquetó al actor con una respuesta jocosa: "Leo, ven aquí, quiero mostrarte algo".

Desde entonces, la respuesta del fundador de Amazon ha recibido más de 264.000 likes, y la gente se divirtió con su respuesta al intercambio viral.

Leo, come over here, I want to show you something… @LeoDiCaprio https://t.co/Gt2v9JZTNz pic.twitter.com/KqGLB839NI