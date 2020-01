El pintor David Manzur recibe un homenaje en el Mambo por sus 70 años de carrera artística

En diálogo con La Hora del Regreso, el pintor colombiano, David Manzur, habló sobre su carrera artística: “Yo trabajo en Barichara, es uno de los lugares más maravillosos que tiene el país, la gente intelectualmente es muy buena, aquí encontré la posibilidad de pensar y reflexionar el proceso de un hombre con 90 años”:

En cuanto a la exposición ‘El oficio de la pintura’ que está a disposición de las personas en el Museo de Arte Moderno de Bogotá por los 70 años de carrera de Manzur, el artista expresó que: “Es el paso nuevo que estoy dando y que espero desarrollarlo, es la visión y la suma de todos los años de trabajo que he tenido y que en el fondo he resuelto en imágenes que reflejan los impactos que he tenido”.

La exposición estará disponible hasta el 23 de febrero de 2020.