"Estoy recibiendo mensajes de muerte, amenazas": Kimberly Reyes

A través de sus redes sociales, la actriz y modelo colombiana, Kimberly Jiménez, denunció que ha sido víctima de amenazas, después de realizar una publicación en su cuenta de Twitter, quien se refirió a la representante de República Dominicana en medio del certamen de Miss Universo.

La publicación que fue borrada horas después señalaba: "No supero que Dominican Republic no haya dejado caer ese postizo de cola de caballo”. Según la actriz, en el trino no se refirió a nada ofensivo en contra de la dominicana.

"Debo decir que ella fue una de mis candidatas favoritas y cuando hice el ‘tuit’ no me referí a nada ofensivo o en contra de ella, sino que quería verla sin el postizo de cabello, que se lo hubiera soltado. Me parece preciosa", afirmó Reyes.

La actriz denunció que ha recibido mensajes de odio, y amenazantes: "Estoy recibiendo mensajes de muerte, amenazas (…) Lamento que el ‘tuit’ de alguna manera haya ofendido a algunas personas. De verdad que pido mil disculpas a cualquier persona que haya sentido que critiqué a su candidata", respondió por medio de sus historias de Instagram.

En el video, Kimberly también desatacó que así, como ella, también su familia está recibiendo amenazas. “No hay necesidad de decir cosas tan feas y tan horribles”, agregó.