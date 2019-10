[Fotos] Dyhzy, el hijo drag queen y cosplayer del nuevo presidente de Argentina

El peronista de centroizquierda Alberto Fernández ganó la elección presidencial en Argentina sin necesidad de un balotaje contra el gobernante liberal Mauricio Macri, quien termina su mandato con la peor crisis de la historia del país en los últimos 17 años.

Uno de los aspectos, además de los políticos, que han llamado la atención del nuevo presidente de Argentina, es su hijo, Estanislao Fernández, quien es un diseñador e ilustrador que se ha vuelto muy conocido en redes sociales por hacer cosplays femeninos y por demoninarse como una persona Draq queen.

Dyhzy, como se hace llamar en Instagram, tiene 24 años y cuenta con más de 100 mil seguidores en esta red social.

Al medio Página 12, el jóven explicó que no se tomó muy bien la noticia de que su papá quería lanzarse a la presidencia "Cuando mi padre me lo contó fue un balde de agua fría. Me puse a llorar porque no pensaba que él iba a querer se presidente y tampoco que se lo iban a proponer por la figura controvertida que es mi papá dentro del peronismo. No estaba al tanto ni lo esperaba. Lo primero que se me vino a la cabeza fue 'acá se termina esto para mí, voy a tener que cuidarme'. Si ya me venían diciendo cosas por hacer 'drag' en eventos o incluso por ir de hombre disfrazado y que me vean como una cosa rara, ahora va a ser peor".

Estas son algunas de sus mejores fotos: