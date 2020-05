Gigi Hadid y Zayn Malik confirman que esperan su primer hijo

Los rumores de que la pareja estaba esperando su primer hijo surgieron hace unos días y fue la madre de la modelo, Yolanda Hadid, quien lo confirmó. Sin embargo, faltaba que alguno de los futuros padres hablara de la noticia.

Durante una entrevista con Jimmy Fallon, Gigi Hadid confirmó su embarazo cuando el comediante la felicitó, además dejó saber que las hormonas le están jugando una mala pasada.

“Obviamente deseamos haber podido compartirlo en nuestros propios términos, pero estamos muy emocionados, felices y agradecidos por todos los buenos deseos. Así que gracias”, comentó la modelo.

Agregó que junto a su novio, Zayn Malik, está muy emocionada por esta nueva etapa a lo que Fallon le recomendó que disfrutara cada detalle porque el tiempo pasa muy rápido.

“Definitivamente no fueron malas noticias, y así que ahora estamos muy felices ahora que podemos estar emocionados al respecto (...) Estoy tratando de disfrutar, especialmente, durante este momento, es una pequeña ventaja dentro de lo que está pasado: el poder estar en casa juntos y experimentarlo día a día”, dijo Hadid.

La modelo también habló sobre su celebración de cumpleaños, de los antojos que ha tenido y de la emoción que tuvo por su ponqué.

“En la mañana mi familia me trajo un pastel en forma de bagel, lo que me voló la cabeza, porque mi antojo han sido los bagels, los como todo el día. Así que ya estaba emocionada de que ese fuera mi pastel, y después me enteré que Buddy Valastro de ‘Cake Boss’ hizo mi pastel, y yo lo amo. Y no sé si fueron mis hormonas o la emoción de la cuarentena, pero lloré cada cinco minutos durante una hora cada vez que pensaba en eso”, compartió.

Con el embarazo de Hadid, Malik se convierte en el tercer miembro de One Direction en tener descendencia.

Louis Tomlinson se convirtió en papá de Freddie en 2016, mientras que Bear, el hijo de Liam Payne nació en 2017.

Con información de EFE.