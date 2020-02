‘God Colombiano’, el tuitero que llevó a Dios a las redes sociales

La cuenta de ‘God Colombiano’ se ha vuelto un perfil que hace parodia con temas coyunturales en el país.

Este personaje contó: “esto nunca fue planeado. Hace unos años leí un libro que me gustó mucho, me lo volví a encontrar con el paso del tiempo y pensé en que rico hace un papel de Dios. Creé un Dios Colombiano para mí y compartirlo con mi familia. Comencé a tener visibilidad y me aterré del crecimiento que ha tenido la cuenta”.

Buenos días! Que la virgen los acompañe porque hoy Yo no puedo. 😉👍



Picos 😘 — DIOS (@GodColombiano) January 22, 2020

Este hombre detrás de la cuenta de Twitter está pendiente de la red social por cuestión de noticias y cuando ve que alguien le da “el papayazo” para que él pueda responder, lo hace. Además, contó que no es que se la pase horas en la aplicación.

Este perfil cuenta con más de 90.000 seguidores que se ríen y distraen con sus tweets e inclusos muchos seguidores lo etiquetan cada vez que se refieren a Dios en sus publicaciones.

“Hay gente que sabe quién soy yo, muy poquitas personas saben. Nunca me ha interesado que sepan quién está detrás de la cuenta, precisamente porque perdería la gracia”, concluyó el ‘God Colombiano’.