'Historias de Pandemia' llega a Canal Capital este 1° de marzo

En diálogo con W Fin de Semana, la actriz Constanza Duque contó algunos detalles sobre 'Historias de Pandemia', una producción que llega a Canal Capital a partir del próximo lunes 1° de marzo.

Así, la actriz manizaleña contó que esta producción, que contará con otros talentos nacionales como Fabio Rubiano y Carmenza Gómez, es el reflejo de una situación que el mundo entero vivió desde comienzos del año 2020:

"Todos en el mundo tenemos una historia de la pandemia, de cómo la hemos vivido. Estas historias son muy oportunas, unas muy humanas y trágicas mientras que otras son más esperanzadoras. Es un buen momento para hablar de esto", relató Duque.

Así mismo, sobre lo más difícil de la pandemia para Constanza Duque, ella respondió: "Ahora lo estoy viendo con una perspectiva positiva, veo el vaso medio lleno. Los primeros días me asusté mucho porque en mi casa hay una persona con un estado de salud difícil por el cáncer (...) no pensé tanto en mí, sino en esta persona. El fin de semana del simulacro, me sentía como en una película de acción".

Sin embargo, la actriz relata que, con el tiempo, comenzó a disfrutar de otras cosas: "Empecé a disfrutar la compañía, el silencio. Tuve la gran suerte de poder ir al campo (...) me ha dado duro no poderme ver con mi familia y mis amigos. Soy muy paisa, soy de beso, abrazo, compartir y cocinar. Me empieza a desesperar un poco no sentir ese calor, con mis hermanos nos vemos por Zoom. He aprendido muchas cosas y he crecido".

De esta manera, la actriz contó que desde el mes de octubre comenzó a reactivarse la industria creativa: "Que Canal Capital nos llamara era como: 'wow, un teléfono que hace rato no sonaba'. El llamado a trabajar a mucha gente, incluso técnicos, dio mucha alegría otra vez. Vivimos de esto, es lo que sabemos hacer".