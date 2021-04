Juliana Galvis deslumbró con fotos en bikini durante sus vacaciones de Semana Santa

Semana Santa es una de las fechas más importantes en las que los colombianos, además de reflexionar y acercarse a sus creencias religiosas, aprovechan para viajar y desconectarse de su vida diaria.

La reconocida actriz Juliana Galvis, quien ha hecho parte de grandes éxitos como el Cartel de los Sapos, A corazón abierto, El general Naranjo, entre otros, compartió imágenes de sus vacaciones bajo el sol y en piscina.

Con sus fotografías en vestido de baño, la actriz de 39 años enamoró a sus seguidores en redes sociales, pues mostró su gran figura.

Además, Galvis le envió un mensaje a las personas que la puede criticar por tomarse fotos en bikini y frente a un espejo, asegurando que: “¿por qué me tomo fotos al espejo? Porque me veo y me gusto, sin más explicación”.

Los seguidores en Instagram de la también presentadora quedaron fascinados con sus fotografías y la elogiaron por su escultural figura.

“¡Cuerpazo! (…). Demasiado bella (…). Quienes digan algo por las fotos son unos envidiosos. Estás hermosa”, fueron algunos de los comentarios en una de las publicaciones.