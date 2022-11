"La buena literatura no conoce fronteras", dice el escritor Francisco Goldman

Goldman, uno de los invitados al National Book Festival que se celebra este sábado en Washington con más de cien autores, ilustradores y poetas, manifestó su ilusión por participar en este evento, que rendirá homenaje a tres grandes firmas de México, como Octavio Paz, Efraín Huerta y José Revueltas.



The Interior Circuit: A Mexico City Chronicle, que comienza con una cita del poeta Efraín Huerta ("Amor se llama el circuito, el corto, el cortísimo circuito interior en que ardemos"), ha recibido críticas favorables de intelectuales mexicanos como Roger Barta y Guillermo Osorno.



En una entrevista con Efe, Goldman dijo sentirse "honrado y sorprendido" por estas reseñas, que no esperaba antes de que se publicara la versión en español de su novela, en noviembre próximo.



El autor, que divide su tiempo entre el barrio neoyorquino de Brooklyn y la capital mexicana, opinó que "la buena literatura no conoce fronteras", refiriéndose a la acogida de autores que escriben en español o de origen hispano en Estados Unidos.



Prueba de ello es la diversidad de escritores que se dan mañana cita en el festival literario en Washington, auspiciado por la Biblioteca del Congreso, como los estadounidenses Paul Auster, Ilene Cooper y Siri Hustvedt, el puertorriqueño Raúl Colón, la mexicana María Venegas y la cubana Meg Medina.



Asimismo, está previsto un panel dedicado a una antología de autores en español editada por Valerie Miles, en la que se reúnen conversaciones con autores encumbrados como el peruano Mario Vargas Llosa, el mexicano Carlos Fuentes y el español Javier Marías.



Goldman confesó que al concluir "Circuito Interior" se dio cuenta de que "el dolor ya no dominaba su vida", refiriéndose a la muerte accidental y violenta de su esposa Aura Estrada en 2007, en una playa de Oaxaca, a la que dedica la primera parte de esta novela y su anterior obra, "Say her name" ("Di su nombre"), publicada en 2013 en español.



"Di su nombre", que ha cosechado varios galardones y estuvo en las listas de mejores libros de The Guardian y The New York Times, es "una novela sumergida en el dolor y en la tragedia", apuntó el autor.



La tragedia es el común denominador en México, Guatemala y Centroamérica en general, afirmó el escritor, quien agregó que "estos países están llenos de víctimas del trauma", traumatizados por la violencia, la corrupción y el crimen organizado del tráfico de drogas.



Su duelo personal, explicó, le ayudó a entender mejor el dolor de las familias de los doce jóvenes secuestrados en el bar Heavens de la Zona Rosa de la capital mexicana, el verano de 2012.



Fue así que decidió dedicar la segunda parte de "Circuito Interior" al caso Heavens, un incidente que nunca llegó a resolverse y que puso de manifiesto la violencia inusitada que azota a esa región. "Ocurre en todas partes y es nuestra responsabilidad como ciudadanos hacer algo al respecto", afirmó.



Escritor comprometido con la sociedad, Goldman se apresta a viajar a Guatemala el 14 de septiembre, invitado a un foro organizado por la ONU dedicado al papel del periodismo independiente como alternativa "para combatir la impunidad y la corrupción".



Con seis títulos publicados y traducidos a varios idiomas y colaborador de revistas como The New Yorker, The New York Times Magazine y Harper's, Goldman se crió en Boston con sus padres, un judío estadounidense y una católica de Guatemala.



El autor, que imparte clases de Escritura Creativa un semestre al año en el Trinity College de Hartford (Connecticut) "para pagar las facturas", como la mayoría de los escritores en el país, se dedica el resto del año a sus proyectos literarios, dijo.



En este sentido, se encuentra inmerso en la escritura de una nueva novela a la que se entrega doce horas de trabajo al día, "procurando acabarla antes de enero de 2015", aseguró.



Todavía no cuenta con un título definitivo, avanzó a Efe, pero "es muy personal, está inspirada en mi vida, parte de mi niñez y en algún momento llegará al DF".}

Además, la prosa es íntima, se trata de una mezcla insólita de géneros y profundiza en el estilo de mis últimos libros, agregó.