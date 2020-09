La contundente respuesta de Jessi Uribe a seguidor que lo critica por sus canciones

El cantante de música popular Jessi Uribe le respondió contundentemente a un seguidor que aseguraba que sus canciones han “desmejorado mucho” y que solo tuvieron éxito tres sencillos del artista.

“Se le olvidó contar papito: Dulce pecado, Repítela, Metemos las ganas, El último no, Ok, Cenizas, Como si nada, Tu veneno, Alguien me gusta, Ellas así son”, fueron las canciones con las que Uribe le respondió al seguidor.

Además, Jessi resaltó que pudo mencionar más canciones, pero no lo quiso hacer.

“Y faltaron otras”, añadió.