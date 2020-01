La contundente respuesta de Luisa Fernanda W a los que la critican por sus ingresos

Luego de que se hiciera viral un mensaje en el que se evidenciaba que la influencer Luisa Fernanda W se gana 17 millones de pesos por una historia de 15 segundos en su cuenta de Instagram, varios usuarios le han "dado palo" y la han criticado.

La youtuber publicó una serie de mensaje en su Twitter en los que le responde a todos los que aseguran que se lucra a traves de la popularidad que le dio la muerte de su ex pareja, Fabio Legarda.

"Llevo 8 años en esto, fui la primera influencers en colombia que llegó a 1 millón de seguidores en Instagram en menos de un año, cuál ha sido la magia de seguir creciendo en redes ? Reinventando mis contenidos, también mostrando que soy un ser humano con virtudes y defectos" aseguró.

También dijo que "en estos ocho años de carrera lo que jamás me ha faltado es disciplina, Esa es una de las claves del éxito. Gusteles o no yo me la he guerreado mucho! Y amo disfrutar de mi trabajo. Y a los que les pique mi éxito pues Rásquese porque que más"

Finalmente, destacó que "corazón eso dicen los ardidos pero cuando yo estaba con él ya tenía más de 7 millones de seguidores, y la gente que me siguió después de eso se han quedado conmigo es porque les gusta mi contenido, ademas hablando en serio yo muy pocas veces toco el tema, porque es delicado".