“La gente no sabe que tener un avión en la casa es un estrés”: Maluma

El artista colombiano Juan Luis Londoño, mejor conocido como Maluma, fue entrevistado por el cantante estadounidense Nicky Jam en su programa ‘The Rock Stars Show’, en el cual explicó pasajes de su vida.

“La gente pensaba que mi familia era de narcotraficantes y que esto había apoyado mi carrera. Cuando estaba joven, mi papá y mi mamá tenía una vida bien, no me faltaba nada, luego mi padre fue gerente y nos iba bien. Posteriormente ellos se separaron y todo se fue al piso”, dijo.

“Fue una época difícil, comí tierra y empecé a valorar mucho la vida”, mencionó.

No obstante, explicó por qué lloró cuando les mostró a sus seguidores en redes sociales que había comprado un avión privado.

“Yo compré mi avión por mi tranquilidad mental porque no hay otra manera (…). Cuando lo compré, quise llamar a mi quien hace mis videos y le dije que quería mostrarle al mundo entero lo que estoy sintiendo en este momento porque me he jodido para poder tener esto”, mencionó.

“Y si me compro otro voy a seguir llorando (…). La gente no sabe que tener un avión en la casa es un estrés, la tripulación, el costo. Eso no es así de decir ‘lo compré y ahora móntese’”, agregó.