La intención con mi nueva canción es compartir la palabra de Dios: Jackson Martínez

En diálogo con La Hora del Regreso, el futbolista colombiano, Jackson Martínez, comentó que desde pequeño tenia espíritu de músico: “No tengo duda de que la influencia ha venido por parte de mi papá, desde pequeño mi padre siempre ha escrito mucha música y me fui por el género urbano escribiendo letras, nunca había sacado una producción musical, pero desde hace dos años saqué dos discos, pero esta es la primera vez que se hace de forma grande”.

Sobre la cercanía que tiene el colombiano a Dios, Martínez comentó: “Yo creo que he siempre manifestado mi fe, además tenía la habilidad de escribir las letras, la pasión por la música siempre ha existido, hacia improvisaciones con la selección, siempre mantuve a parte mi carrera de futbolista y la música, pero cuando tuve la lesión tomé le decisión de empezar a escribir canciones”.

Sin embargo, el colombiano dejó claro que, por ahora, la carrera musical no la ve como una prioridad: “Espero seguir sacando música, pero no lo veo como algo en lo que tal vez me meta de lleno, sólo cuando pare en el fútbol lo consideraría, por ahora compartiré la palabra de Dios por medio de mis letras”.

La canción ‘Dios me satisface’ se puede encontrar en todas las plataformas digitales.