La razón por la que Nicolás Arrieta indigna las redes sociales

En las últimas horas han circulado en las diferentes redes sociales una serie de audios en los que presuntamente la expareja de Arrieta, Loren Esteban, habla sobre lo que fue su relación con el influenciador.

En los audios que se revelaron, la mujer asegura que fue víctima de maltrato físico y psicológico. "Tengo mucha rabia, tengo mucha rabia. Todo lo que me tuve que aguantar, siendo novios todo lo que me tuve que aguantar, que me pegara, que me diera dos puños y me tirara al piso”.

Por su parte, Arrieta no escribió nada en específico, pero sí respondió en su cuenta de Twitter algunos mensajes, como por ejemplo el de Amaranta Hank: “¿Víctimas de qué? Hay homicidios y masacres ¿y tú preocupándote por esto? Son relaciones Interpersonales que salen mal".

Victimas de que ? Hay homicidios, y masacres, y tú preocupándote por esto? Son relaciones Interpersonales que salen mal. https://t.co/10lQQYUihB — Nicolás Arrieta (@nikoarrieta) October 2, 2020

Tweet que causó mayor indignación en varias personas porque no es la primera vez en la que el colombiano se ve involucrado en esta situación, pues en 2018 se conocieron unos videos en donde cinco mujeres habían denunciado maltrato por parte de Arrieta.

Loren Esteban, quien terminó hace unos meses con el youtuber, se pronunció sobre el tema en su cuenta de Instagram: “Chicos yo estoy bien, no me molesten más con el tema de los audios, unos audios no son prueba de nada, no más mensajes por favor”.

Por supuesto, las personas no han dejado de comentar y replicar el tema en redes sociales que ha sido viral desde la noche del jueves.

No entiendo cómo gente defiende a Nicolás Arrieta, DIOS MIO QUE YA VAN 5 DENUNCIAS. Abran los ojos y no normalicen la violencia.#NicolasArrieta — Alexandra Maldonado (@Alexand08039026) October 2, 2020