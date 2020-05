La sugestiva frase por la que se cree que Danna Paola causó ruptura entre Tini y Yatra

Luego de que se conociera que Sebastián Yatra y Tini terminaron su relación, muchos usuarios comenzaron a especular sobre las razones de la ruptura. Una de las teorías más comentada fue que la actriz Danna Paola tendría algo que ver.

En días pasados, la mexicana publicó un video donde interpreta la canción "Mala Fama" donde habla del colombiano y cuando estaba cantando, hizo una pequeña modificación a la letra que generó muchos rumores: "Que si me fui con Maluma, no; que sí con Yatra… con Yatra sí me fui".

Le puede interesar: Sebastián Yatra y Tini confirman su ruptura amorosa

Además, se difundió un video en el que Yatra aparece tocándole una canción a Danna Paola en una sesión de guitarra acústica.

Es importante recordar que después de los rumores de que la pareja colomboargentina había terminado, Tini Stoessel y Sebastián Yatra compartieron un mensaje en Twitter donde confirmaron su ruptura.

En la nota, los dos manifiestan que “es la mejor decisión para los dos” y que solo quedaran con los mejores recuerdos en el corazón.