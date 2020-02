Laura y Juan estrenan ‘No te quiero perder’

Laura Mayolo y Juan Medina son un claro ejemplo de que el amor lo puede todo, pues luego de 10 años casados, se divorciaron, volvieron a encontrarse 3 años después y ahora son pareja, otra vez.

‘No te quiero perder’, el nuevo sencillo de la pareja, es la consagración de ese sentimiento que estuvo y está latente en ellos.

Laura y Juan dejaron a un lado el proyecto de Mojito Lite para comenzar esta nueva etapa musical y, por otro lado, participar en Mujeres y Hombres a la plancha.

“Es una canción muy especial para nosotros, cuenta nuestra historia, fue algo fuerte, fueron 10 años juntos, 3 separados y hace un año regresamos. Cuando regresamos teníamos la inspiración a flor de piel, empezamos a escribir canciones y nació ‘No te quiero perder’, que es una nueva apuesta a nivel musical y personal”, afirmó Laura.

Por su parte, Juan recordó cómo la escribieron, “el recuerdo que tengo es que, muy temprano, escuchaba a Laura cantando algo y cuando me acercó a escuchar me dijo que estaba escribiendo una canción y la primera frase me enganchó inmediatamente porque eso somos nosotros. Ahí empezamos a construir la canción y teniendo en mente cuando quisimos reconstruir la relación”.

Le sugerimos: