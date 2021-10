Liss Pereira no hizo parte del homenaje a Marbelle tras su eliminación en MasterCh

Tras la eliminación de Marbelle el pasado Domingo, 3 de octubre, Gregorio Pernía, uno de los participantes más carismáticos del ‘reality’ del Canal RCN, hizo la presentación de lo que llamó “un homenaje” a la cantante.



Como era de esperarse, las que lideraron el homenaje fueron Carla Giraldo y Viña Machado, sobrevivientes del grupo de las ‘4 babys’, grupo del que hacía parte Marbelle.



Ellas entraron a la cocina de ‘Masterchef’ cantando ‘Collar de perlas’, el tema que lanzó a la artista al estrellato. En fila las seguían Frank Martínez y Diego Camargo, que han tenido sus fricciones en el programa; pero que sin embargo, hicieron parte de la coreografía.



El ambiente estaba bueno al comenzar el programa, pero faltaba una de las concursantes. Liss Pereira, abierta rival de las ‘4 babys’, fue la última en aparecer en escena.



Cabizbaja, adusta y en silencio, la humorista llegó a la cocina, pero no bailó ni cantó. De hecho, en un punto pareció ver despectivamente a sus rivales en el programa de cocina.



No obstante, Gregorio Pernía aseguró que el homenaje tenía un objetivo, que era “para que ella sintiera que su paso por el ‘show’ fue bonito [irradiando] buena onda a todo el mundo”.



Los humoristas, por su parte, se apropiaron de la canción, pero a Pereira no se le escuchó ni una nota.

